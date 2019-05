57.000 Stimmen für Wolfsabschuss in Brüssel deponiert

Mit 57.689 Unterschriften will die nö. Landwirtschaftskammer ein Umdenken in der Europäischen Union bewirken. So viele Leute haben bei der Unterschriftenaktion „Sicherheit für unsere Bevölkerung“ für den Abschuss des Wolfes bereits unterschrieben.

Und wo könnten diese 17 Aktenordner voller Volksstimmen besser aufgehoben sein, als in den Händen eines möglichen Nachfolgers von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker: Im Rahmen der bundesweit besucherstärksten EU-Wahlkampfveranstaltung diese Woche im niederösterreichischen Wieselburg war auch EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber zu Gast. NÖ-Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager, der Kandidat des NÖ Bauernbundes für das EU-Parlament Alexander Bernhuber und Klaudia Tanner vom nö. Bauernbund ließen Weber nicht ziehen, ohne ihm das Konvolut an Unterschriften zu übergeben.

Pflanzenschutz, Marmelade und Co.

„Wir brauchen auf EU-Ebene keine Diskussion über Wölfe und Biber, praxisfremde Bestimmungen beim Pflanzenschutz, die Bezeichnung von Marmelade oder die Obstlerverordnung. Das regt die Leut’ nur auf. Wir haben in den vergangenen Wochen mehr als 57.000 Unterschriften allein gegen die Wölfe gesammelt, weil die Leute in Angst leben und die EU Lösungen blockiert“, wurde Bernhuber seine klare Meinung los.

Manfred Weber zeigte sich interessiert an der Thematik und wollte die genaue Zahl der Wolfsrisse wissen. 124 waren es bis zuletzt alleine in Niederösterreich.