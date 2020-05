53-Jähriger starb bei Brand

Jede Hilfe kam in der Nacht auf Samstag bei einem Wohnungsbrand für einen 53-jährigen St. Pöltner zu spät. Willibald D. dürfte eine Pfanne am eingeschalteten Herd vergessen haben, eingeschlafen sein und an den giftigen Rauchgasen erstickt sein.



Gegen 1.45 Uhr schlug ein Bewohner des Mehrparteienhauses in der Kranzbichlerstraße Alarm, weil dicke Rauchschwaden aus der Wohnung im Erdgeschoss drangen. Als die Feuerwehr eintraf, sah man durch die Fenster bereits meterhoch lodernde Flammen. „Die darüber liegenden Wohnungen wurden von uns evakuiert, die Bewohner ins Freie gebracht und der Rettung übergeben. Dann konnten wir die Brandbekämpfung fortsetzen“, sagte Anton Kaushofer von der Feuerwehr St. Pölten.



Der Atemschutztrupp brach die Eingangstüre zur Wohnung von Willibald D. auf und fand den Mann leblos in einem Drehsessel im Schlafzimmer. Das Notarztteam versuchte den 53-Jährigen vor dem Haus sofort zu reanimieren, für den Mann gab es jedoch keine Rettung mehr. „Den Spuren nach zu schließen wollte er sich noch etwas zu Essen machen. Die Speise blieb auf dem eingeschalteten Herd stehen. Der Mann dürfte im Nebenraum an den Rauchgasen erstickt sein“, erklärt der Chef-Brandermittler des nö. Landeskriminalamtes ( LKA), Erich Rosenbaum. Vor Jahren war es aus dem gleichen Grund bereits zu einem Brand in der Wohnung gekommen.



Die Nachbarn sind tief betroffen: „ Ich habe mit ihm oft geplaudert, wir haben uns gut verstanden“, beschreibt Adelheid Charous das Opfer als ruhigen, unauffälligen Mann. Nachbarin Romana Langstadlinger sagt: „Er lebte allein in der Wohnung. Ich kenne ihn als ruhigen hilfsbereiten Mann, der sich erst heuer seine Wohnung neu eingerichtet hat. Ich bin geschockt, wie schnell es oft gehen kann und man hat einen guten Nachbarn verloren.“