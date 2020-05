500 Besucher bei illegaler Rave-Party im Mostviertel

Am Sonntag war der stellvertretende Bezirkshauptmann Andreas Grießler gemeinsam mit der Polizei noch einmal auf dem Partygelände. „Da waren noch sieben Personen im Alter von 20 bis 30 Jahren mit dem Wegräumen beschäftigt, gegen diese Personen werden Verfahren eingeleitet“, sagt Grießler. Außerdem wurde die Musikanlage beschlagnahmt und 3000 Euro in bar sichergestellt. Wer die Party veranstaltet hat, war auch am Sonntag noch unklar: „Wir gehen aber davon aus, dass sich der Eigentümer nach der Beschlagnahme der Musikanlage meldet“, sagt Andreas Grießler von der Bezirkshauptmannschaft. Dem Veranstalter droht eine Geldstrafe von bis zu 7000 Euro wegen Durchführung einer Veranstaltung ohne Genehmigung. Außerdem dürfte der Veranstalter wegen illegaler Ausschank von Getränken gegen die Gewerbeordnung verstoßen haben.