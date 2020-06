50-Jährige starb bei OP: Ärzte vor Gericht

Beim Prozess-Auftakt Mitte Juni bekannten sich alle sechs Angeklagten "nicht schuldig". Nach der Befragung des Anästhesisten-Teams wurden gestern die zwei Operateure vom Richter befragt. Der 44-jährige Oberarzt, der schon 350 derartige Hysteroskopien durchgeführt haben will, sagte aus, dass sich das Myom nicht mit dem am Instrument befestigten Messer entfernen ließ. Da der Primar-Arzt nicht mehr im Hause war, übergab er die OP an die diensthabende Oberärztin. Noch bevor die Medizinerin das Geschwür mit einer anderen OP-Technik entfernen konnte, meldete die Anästhesie, dass es der Patientin sehr schlecht gehe. Um der Frau einen weiteren Eingriff zu ersparen, wollte sie die Resektion zu Ende bringen.

Dienstag Nachmittag wurde neuerlich auf 6. August vertagt. Da sollen dann die Gutachter zu Wort kommen.