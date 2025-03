5 Millionen Euro: Promi-Hotelier schnappt sich Golfplatz Semmering

Bei einem Ausrufpreis von 2,67 Millionen Euro ist es zu einem spannenden Wettbieten gekommen, bei dem schließlich Zeller die Nase vorne hatte und das Rennen machte. Für 5 Millionen Euro erhielt er bei der gerichtlichen Versteigerung den Zuschlag für den Golfplatz. Zeller will den Platz besonders in Hinsicht auf den geplanten Ausbau des Südbahnhotels für die touristische Entwicklung der Region nutzen.

Christian Zeller (Mi.) mit Anwälten und Berater am Bezirksgericht Neunkirchen

Der 1926 gegründete 9-Loch-Golfclub samt Gastronomie und Nebengebäuden mit einer Fläche von 226.875 Quadratmetern stand im Besitz der Wiener Neustädter Architekten- und Unternehmerfamilie Presoly. Die drei Erben waren sich uneinig über den Verkauf bzw. Fortbestand der Liegenschaft.

Teilungsklage eingebracht

Ein Viertel gehörte der BPM Bau-Projekt-Management GmbH der Familie Presoly. Florian Weitzer hielt 24,9 Prozent der Anteile und Christian Zeller 49,9 Prozent. Die Gesellschafter der Familie Presoly fassten den Plan, auch ihre restlichen Anteile zu veräußern und den Golfplatz zur Gänze herzugeben.

Weil Zeller und Weitzer in den Gesprächen sich aber nicht über eine weitere gemeinsame Nutzung und Entwicklung einigen konnten, brachte Zeller in Absprache mit der BPM Bau-Projekt-Management eine Teilungsklage ein. Weitzer beantragte in weiterer Folge die Versteigerung.