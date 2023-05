4.700 Ideen für sicherere Straßen sollen Zahl der Verkehrstoten senken

"Wenn es um tödliche Verkehrsunfälle geht, dann gibt es nur eine akzeptable Anzahl und die heißt null“, sagt Lina Mosshammer, Expertin des Verkehrsclubs VCÖ. In Niederösterreich haben dieses Ziel im Vorjahr nur der Bezirk Lilienfeld, die Landeshauptstadt St. Pölten und Waidhofen an der Ybbs erreicht. In beiden Städten hatte es auch 2020 und 2021 schon keinen Verkehrstoten gegeben.

Der VCÖ hofft nun auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Gefahrenstellen, wo es in Gemeinden und Städten Verkehrsberuhigung braucht, melden will, kann dies noch bis 31. Mai in einer interaktiven Online-Karte tun. Auf www.vcoe.at besteht die Möglichkeit, Straßenabschnitte zu markieren. „Der VCÖ leitet dann die gesammelten Einträge an die zuständige Gemeinde weiter“, verspricht Mosshammer. Österreichweit seien seit Ende April bereits mehr als 4.700 Einträge in der Online-Karte verzeichnet worden.