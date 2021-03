41.118 Tatverdächtige in einem Jahr in NÖ ausgeforscht

Ein Rückgang bei den Anzeigen, ein Plus bei der Aufklärungsrate - die niederösterreichische Kriminalstatistik für das Jahr 2020 hat in diesen beiden Bereichen den bundesweiten Trend bestätigt. Bearbeitet wurden im Vorjahr mit 61.364 Anzeigen um exakt 7.632 weniger als 2019. Die Quote bei den aufgeklärten Straftaten stieg nach Angaben der Landespolizeidirektion vom Donnerstag um 2,7 Prozentpunkte und lag bei 55,5 Prozent. Als große Herausforderung wurde Cybercrime genannt.