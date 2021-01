40 Kühe bei Großbrand auf Bauernhof gerettet

Zehn Feuerwehren mit mehr als 160 Einsatzkräften kämpften am Sonntag in Großschönau im Bezirk Gmünd gegen einen Großbrand auf einem Bauernhof. Der Stall war in Thaures, einer Katastralgemeinde von Großschönau am Vormittag in Flammen aufgegangen. Bei Löschversuchen sind zwei Personen verletzt worden. Etwa 40 Kühe wurden nach Angaben der Feuerwehr aus dem im Vollbrand stehenden landwirtschaftlichen Objekt gerettet, einige Tiere verendeten jedoch. Die Löscharbeiten werden laut Feuerwehr einige Stunden in Anspruch nehmen.