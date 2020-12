Haus beschädigt: Großbrand im Bezirk Gmünd

In Bad Großpertholz im Bezirk Gmünd ist Samstagfrüh ein Einfamilienhaus durch einen Brand stark beschädigt worden. Vier Erwachsene und ein Kleinkind retteten sich laut Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich ins Freie.

Ein Bewohner musste mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Neun Feuerwehren mit 130 Einsatzkräften rückten zu den Löscharbeiten aus.

Laut Resperger war aus vorerst unbekannter Ursache ein Holzstadel in der Ortschaft Steinbach der Waldviertler Marktgemeinde in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff innerhalb weniger Minuten auf das angebaute Einfamilienhaus über. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen der Dachstuhl und das Obergeschoß des Objektes bereits in Vollbrand.