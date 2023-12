38-Jähriger mit Samurai-Schwert in Niederösterreich festgenommen

Vor einer Wohnhausanlage in Vösendorf (Bezirk Mödling) ist ein Mann festgenommen worden, der ein Samurai-Schwert und ein Messer bei sich hatte. Der 38-Jährige soll zuvor eine Nachbarin bei einem Telefonat wegen Streitigkeiten mit dem Umbringen bedroht haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch von dem Einsatz am Montag in den frühen Morgenstunden. Das Opfer (40) hatte Anzeige erstattet.

