338 km/h auf der 140er-Teststrecke

Das mit der Teststrecke hat Verkehrsminister Norbert Hofer sicher anders gemeint. Ein 34 Jahre alter Industriellensohn aus St. Pölten hat in der Nacht auf Mittwoch die 140-km/h-Teststrecke auf der Westautobahn zwischen Melk und Oed mit einer Rennpiste verwechselt. Teilweise war er mit seinem Porsche 911 GT3 – mit Touring-Paket – schneller unterwegs, als ein startender Airbus. 338 km/h soll nach eigenen Angaben des Fahrers die Höchstgeschwindigkeit bei dem Höllenritt gewesen sein. Da dies jedoch nicht gemessen werden konnte, wird der Fahrer für „nur“ rund 280 km/h belangt werden. Egal, denn in diesem eklatanten Fall ist ihm die Höchststrafe von 2180 Euro für Schnellfahrer ohnedies so gut wie sicher.

Es war Dienstag gegen 23 Uhr, als das Auto mit Vierliter-Saugmotor und serienmäßig 500 Pferdestärken im Tiefflug auf der A1 in Fahrtrichtung Salzburg an einer eher mindermotorisierten Streife der Autobahnpolizei Amstetten vorbeidonnerte.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, mussten aber bald einsehen, dass sie gegen den Rennstrecken-optimierten Flitzer bei Weitem das Nachsehen hatten. Der Porschefahrer soll mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 280 km/h fast 44 Kilometer lang von Melk bis Amstetten gerast sein. „Selbst wenn es eine Streife ist, die schneller geht. Wir liefern uns kein Duell mit einem Fahrerflüchtigen wie in der Formel 1 mit 300 km/h. Da steht das Risiko nicht dafür“, erklärt der Leiter der nö. Verkehrspolizei, Brigadier Ferdinand Zuser.