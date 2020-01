33-Jähriger ins Koma geprügelt: Ermittler haben Bluttat geklärt

Zu viel Alkohol

Das Opfer war Sonntagfrüh gegen 1.40 Uhr auf dem Heimweg zu seiner Wohnung, als es auf dem Domplatz zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen war. Demnach soll es nach einem Lokalbesuch und übermäßigem Alkoholkonsum einiger Beteiligter eine Art "Stänkerei" entwickelt haben. Durch die aufgeheizte Stimmung kam es zu einem Gerangel. "Im Zuge der Auseinandersetzung erlitt das Opfer einen Faustschlag gegen den Kopf, woraufhin er zu Boden ging und bewusstlos liegen blieb", so Haijawi-Pirchner. Den Schlag soll der 23-Jährige ausgeführt haben. Nicht nur die beiden Deutschen flüchteten, sondern auch andere Zeugen suchten, ohne Erste Hilfe zu leisten, das Weite. "Es geht in dem Fall auch um Imstichlassen eines Verletzten beziehungsweise unterlassene Hilfeleistung", so Haijawi-Pirchner. Die Beteiligten werden entsprechend angezeigt.