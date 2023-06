33-Jähriger in der Donau vermisst: Leiche wurde angespült

Dramatische Szenen hatten sich am Wochenende in Weißenkirchen in der Wachau abgespielt. Ein 33-jähriger Mann war im Bereich der Rollfähre in die Donau gesprungen, hatte jedoch die starke Strömung unterschätzt. Er wurde sofort mitgerissen. Ein Polizist außer Dienst sowie anwesende Feuerwehrmitglieder sprangen kurzerhand hinterher, um den Mann aus dem Wasser zu retten. Doch vergebens, der 33-Jährige ging binnen weniger Sekunden unter.

Mann identifiziert

Nach einigen Tagen wurde nun die Leiche des Mannes Mittwochnachmittag einige Kilometer stromabwärts am Ufer der Donau entdeckt. Augenzeugen fanden den Leblosen im Gebiet von Krems im Wasser und alarmierten Einsatzkräfte. "Der Tote wurde eindeutig als der vermisste 33-Jährige identifiziert", bestätigt Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner.

➤ Mehr dazu: 33-Jähriger sprang in der Wachau in die Donau: Suchaktion ohne Erfolg