30 Messerstiche: Prozess nach beinahe tödlicher Taxifahrt

Am Dienstag hat am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess gegen jenen 29-jährigen Tschetschenen begonnen, der im vergangenen September in Mödling einen Taxifahrer entführt und im Zuge eines Raubüberfalles beinahe getötet hat.

Angeklagt ist der Tatverdächtige wegen versuchten Mordes. Auf Grund einer diagnostizierten Persönlichkeitsstörung ist eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt. Der Angeklagte ist voll inhaltlich in allen Anklagepunkten geständig.

„Allerdings ist die Tat nicht vorsätzlich passiert“, erklärt sein Anwalt in seinem Eingangsplädoyer.

Der Tatverdächtige war am Bannhof Mödling in das wartende Taxi eingestiegen und ließ sich nach Breitenfurt bei Wien chauffieren. In einem Waldstück stach der Verdächtige plötzlich mit einem Messer und ohne jegliche Vorankündigung auf den damals 49-jährigen Taxilenker ein.

Schwierige Flucht des Opfers

Es entwickelte sich ein Kampf um Leben und Tod. Das Opfer konnte schwer verletzt aus dem Taxi flüchten und versuchte durch Zuhalten der linken hinteren Türe des Taxis den bewaffneten Täter am Aussteigen zu hindern. Der Täter stach durch das geöffnete Fenster weiter auf den Fahrer ein und sprang danach auf der anderen Seite aus dem Pkw. In der Folge kam es auf der Straße zu weiteren Attacken mit dem Messer. Mit letzten Kräften konnte sich der Taxifahrer ins Auto zurück kämpfen und aufs Gas steigen. Allerdings überschlug er sich mit dem Fahrzeug auf der Straße.