20 Einbrüche in fünf Bundesländern: Trio geständig

20 Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser in fünf Bundesländern sollen auf die Kappe eines Trios gehen. Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von 200.000 Euro sind nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich gestohlen worden, der entstandene Sachschaden sei beträchtlich. Beschuldigte im Alter von 36 und 49 Jahren wurden mittlerweile in Graz zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Ein in Spanien dingfest gemachter 32-Jähriger wurde am Dienstag nach Österreich ausgeliefert.

Einbruchstour in mehreren Bundesländern

Die drei albanischen Staatsbürger sollen im Zeitraum von 20. Mai bis 3. Juni 2021 in Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark, Salzburg und dem Burgenland auf Einbruchstour gewesen sein. In die Wohnhäuser drang das Trio jeweils ein, indem es Fenster und Terrassentüren gewaltsam öffnete, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch in einer Aussendung.

Zwei der Albaner wurden bereits 2022 festgenommen. Der noch flüchtige 32-Jährige wurde am 5. Februar auf Grundlage eines europäischen Haftbefehles in Spanien in Gewahrsam genommen und schließlich nach Österreich gebracht. Der Geständige wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.