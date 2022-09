28-jähriger Motorradfahrer starb bei Unfall im Bezirk Krems

Im Bezirk Krems an der Donau in Niederösterreich ist es am frühen Samstagabend zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 28-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Melk kam mit seinem Motorrad auf der L100 rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Leitpflöcke und kam in weiterer Folge zu Sturz.

Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, wie Polizei mitteilte.