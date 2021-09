27-Jähriger raste mit Tempo 185 über Landstraße im Bezirk Mistelbach

Deutlich zu schnell war ein Pkw-Lenker am Sonntag in seinem Heimatbezirk Mistelbach unterwegs. Der 27-Jährige wurde bei Geschwindigkeitskontrollen auf der LB 46 in Laa an der Thaya mit 185 km/h statt der erlaubten 100 km/h gemessen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag mit. Die Beamten hielten den Fahrer an, er wird der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach angezeigt.