26 Anzeigen bei Ausreisekontrollen im südlichen NÖ

Am Osterwochenende zeichnete sich nach Polizeiangaben in allen drei Gebieten ein Frequenzrückgang ab. „Die Zahlen sind nach unten gegangen“, resümierte Schwaigerlehner.

Die Bezirke Scheibbs und Melk übertrafen am Ostermontag bei der Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bereits zum vierten Mal in Serie die kritische Marke von 400. Ist das sieben Mal in Folge der Fall, muss laut Gesundheitsministerium eine Ausreisekontrollen umfassende Hochinzidenzgebiets-Verordnung erlassen werden. Verstärkte Polizeipräsenz an den Bezirksgrenzen könnte in beiden Regionen also bereits am Freitag Realität werden.