213 Schafe qualvoll geschächtet: Tierarzt und Schlachter verurteilt

Die Videos und Fotos, die von Tierschützern in Umlauf gebracht wurden, gehen auf den Magen. 213 Schafe wurden für ein muslimisches Opferfest in einem Schlachthof in Haschendorf (Bezirk Wiener Neustadt) rituell geschächtet. Die Tiere bluteten in einem minutenlangen Todeskampf aus, weil die Verantwortlichen die gesetzlich vorgeschriebene Betäubung ignorierten oder zu spät anwendeten.

Zu spät betäubt

Für das laut Staatsanwaltschaft „blutige Massaker“ gab es am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt strafrechtliche Konsequenzen. Weil der amtliche Tierarzt seiner behördlichen Aufgabe und Kontrolle bei dem Vorfall im Sommer 2021 nicht nachgekommen war, wurde er wegen Tierquälerei zu elf Monaten bedingter Haft verurteilt.