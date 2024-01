200 Euro und Unterhosen gestohlen: 16-Jähriger festgenommen

Am Sonntagabend wurde eine Streife der Stadtpolizei Baden wegen einer Bedrohung zum Bahnhof in Baden alarmiert. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein 16-jähriger Türke durch Androhung von Gewalt eine Gruppe von Jugendlichen zu einer Durchsuchung ihrer Jacken bzw. Hosentaschen genötigt und 40 Euro an sich genommen hatte.

Anschließend stieg er in einen Zug Richtung Wien ein und fuhr davon. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Zug durch Beamte der Polizeiinspektion Mödling sowie SIG angehalten und durchsucht werden. Während der Festnahme des Jugendlichen teilte ein weiteres Opfer mit, dass er vom Festgenommen soeben im Zug beraubt worden war. Diesmal soll er160 Euro Bargeld, eine Jeanshose, zwei Unterhosen sowie einer Tafel Schokolade geraubt haben. Sämtliches Diebesgut konnte sichergestellt werden und die Person wurde zur Kriminalabteilung der Stadtpolizei Baden überstellt. Der Jugendliche zeigte sich geständig und es wurde von der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt die U-Haft verhängt.

