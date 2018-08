18 Jahre Haft für Geisel-Gangster

Bereits 1978, im zarten Alter von 15 Jahren, bekam Thomas P. seine erste Vorstrafe wegen Diebstahls aufgebrummt. In dieser Manier ging es weiter. Bis 1988 folgten Verurteilungen und mehrjährige Haftstrafen wegen Körperverletzung, Einbruchsdiebstählen und schweren Raubs. 1995 streckte der Schwerkriminelle bei einer Geiselnahme in Wien den Wiener Neustädter Polizisten Herbert Koch mit mehreren Schüssen aus nächster Nähe nieder. Der Beamte überlebte nur knapp, P. kam wegen absichtlich schwerer Körperverletzung und schweren Raubs mit 15 Jahren davon.

Weniger gnädig war am Donnerstag das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richterin Birgit Borns am Landesgericht Wiener Neustadt mit dem Schwerkriminellen. Angesichts seines Vorlebens und der Skrupellosigkeit, mit der er vorging, setzte es für den 55-Jährigen 18 Jahre Haft (nicht rechtskräftig) für einen bewaffneten Raubüberfall auf ein Postpartnerbüro vergangenen Oktober in Breitenfurt im Bezirk Mödling.

Es ist den Raubermittlern des nö. Landeskriminalamtes zu verdanken, dass der Serientäter zum wiederholten Male gefasst werden konnte. Thomas P. konnte mittels DNA-Spuren und Fingerabdrücken am Tatort, am Fluchtfahrzeug und an der Kleidung des Opfers der Tat ausgeforscht werden.