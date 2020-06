18-Jähriger vermisst: "Das ist wie Folter"

"Was uns wirklich aufrechthält, ist die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung", schildert der Vater. "Ich hab’ mir nie gedacht, dass es so etwas noch gibt. Wildfremde Leute rufen an und fragen, ob man was braucht." Zuwendung von allen Seiten. Bis zum Gugelhupf, den ein Spitals-Oberarzt vorbeibrachte und dem Anruf des Weihbischofs, bei Behörden behilflich zu sein. Und da sind auch noch Hunderte Freiwillige, die bei Suchaktionen dabei waren. "Hut ab, was die machen." Christine Kendler steht im leeren Zimmer des Sohnes, sein Plüschkrokodil "Maxl" im Arm. Alles ist so, wie es der 18-Jährige verlassen hat. "Der Franz war so verlässlich, er ist nie auch nur eine Minute zu spät gekommen." Verzweifelt sucht das Paar nach einer Erklärung. "Er hat was beobachtet, was er net sehen hätt’ sollen", meint der Vater. Einen Drogendeal oder Einbrecher und das sei ihm zum Verhängnis geworden. "Das ist meine These."