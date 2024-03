18-jähriger Niederösterreicher züchtet besondere Hühner

Im Christentum wurde das Ei als Sinnbild für die Wiederauferstehung Jesu Christi verwendet: Äußerlich erscheint es kalt und leblos, jedoch entspringt aus seinem Inneren neues Leben. Auf diese Weise repräsentierte das Ei metaphorisch das Grab in Jerusalem, aus dem Jesus Christus am Ostermorgen triumphierend auferstand.

Diese Vorstellung wurde in der Bevölkerung weit verbreitet durch Merksprüche wie: „Wie der Vogel aus dem Ei schlüpft, so brach Jesus das Grab auf.“ Die Tradition, Eier zu Ostern zu verschenken, hatte wahrscheinlich auch praktische Gründe. Seit dem Mittelalter untersagte die Kirche den Verzehr von Fleisch und Eierspeisen während der vorösterlichen Fastenzeit. Dadurch sammelten sich große Mengen an Eiern an, die vor Ostern verwendet werden mussten.

Um den Überschuss an Eiern zu konservieren, wurden sie gekocht und haltbar gemacht. Die Bauern zahlten den oft fälligen Pachtzins um Ostern herum normalerweise mit den angesammelten Eiern. Die übrigen Eier wurden dann verziert, zur Segnung in die Kirche gebracht und anschließend verschenkt.

In der orthodoxen Ostkirche wurden Eier eher rot bemalt, was direkt auf den auferstandenen Christus und das von ihm vergossene Blut verwies.