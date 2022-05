Erst in der Vorwoche hat die Bundesregierung ein umfassendes Maßnahmenpaket für den Pflegebereich vorgestellt. Insgesamt eine Milliarde Euro werden zur Attraktivierung des Berufsfeld und zur Entlastung der Arbeitenden locker gemacht. Der KURIER berichtete. Für nö. Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ) enthält dieses Paket lediglich "Ankündigungen und keine detaillierten Schritte". "Es braucht eine dauerhafte Lohnanhebung und nicht nur einen Bonus", so der SP-Landesrat am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz.