160 Straftaten, 500.000 Euro Schaden: Polizei fasst Einbrecherkönige

Die von der Gruppe gestohlenen Fahrzeuge konnten nach den Taten in Wien wieder aufgefunden werden. Für die Coups zogen sich die Täter die auf den Baustellen gestohlenen Warnwesten und Sturmhauben zur Tarnung über. Im Zuge der Baustelleneinbrüche wurden in mehreren Fällen Fahrzeuge zum Abtransport des gestohlenen Werkzeuges bzw. der gestohlenen Maschinen gestohlen.

Die Kripo führte seit August 2023 intensive Ermittlungen gegen eine damals noch unbekannte Tätergruppierung wegen zahlreicher Einbruchsdiebstähle, KFZ-Diebstähle und Einbrüche in Wasch- sowie Staubsaugerautomaten in Wien und Niederösterreich. Die Gangster wurden an den Tatorten teilweise von Videoüberwachungen aufgezeichnet und verübten die Straftaten allesamt mit demselben Modus Operandi .

Observation

Nach mehrtägiger Observation des LKA zusammen mit der Ermittlungsgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) konnten die Beschuldigten bei einem Baustelleneinbruch in Wien-Liesing beobachtet werden. Die drei Hauptverdächtigen der Gruppe wurden mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA in deren Wohnungen in Wien festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Laut Polizei sind die Männer umfangreich geständig.

Die Straftaten in Wien und NÖ im Detail: