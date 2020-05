1500 Unterschriften für Luft-80er auf A 2

Täglich fahren rund 150.000 Fahrzeuge auf der Südautobahn unmittelbar am Wohngebiet von Wiener Neudorf vorbei. Und zwar – so es gerade keinen Stau gibt – mit Tempo 130. Als Sofortmaßnahme gegen Lärm und Abgase wird seit Jahren die Reduktion auf 80 km/h Maximalgeschwindigkeit gefordert. Doch die Chancen auf eine Tempobremse stehen schlecht.

Und das, obwohl erst kürzlich mehr als 1500 Unterschriften von Bürgermeister Christian Wöhrleitner (SP) und Gemeinderätin Elisabeth Kleissner (Umweltforum) im Verkehrsministerium übergeben wurden. „Vergangenes Jahr wurden die Grenzwerte für Feinstaub an 43 Tagen überschritten. Tempo 80 wäre eine Möglichkeit, das zu reduzieren“, erklärte Wöhrleitner. Zwar gibt es auf der A 2 südlich von Wien eine Verkehrsbeeinflussungsanlage ( VBA), aber „leider wird nur entsprechend der Verkehrssituation reguliert“, sagte Wöhrleitner. Messungen von Umweltparametern fließen in die VBA und damit in die Temporegelung per Überkopfanzeigern hingegen nicht ein.