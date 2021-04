14-jähriges Mädchen wird seit Wochen vermisst

Eine 14-Jährige aus der Buckligen Welt gilt seit mittlerweile mehr als zwei Wochen als abgängig. Samantha Z. wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Freitag zuletzt am 13. April an ihrer Wohnanschrift in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt-Land) gesehen. Aktuelle Hinweise auf ihren Aufenthaltsort gebe es nicht. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Beschreibung

Der Teenager ist laut Polizei 1,75 Meter groß und wiegt etwa 55 Kilo. Das Mädchen hat blaue Augen, blau/schwarze Haare und war unter anderem mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke bekleidet.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kirchschlag (Tel.: 059133-3377) oder an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) erbeten. Ein Lichtbild der Vermissten liegt bei der Exekutive auf.