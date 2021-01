Happy End: Wiener Polizei findet vermisste 9-Jährige

Ein neunjähriges Mädchen sollte am Dienstag um 12 Uhr nach der Schule zu ihrer Tante in die Kaltenleutgebner Straße in Wien-Liesing fahren. Da das Mädchen dort aber nicht angekommen war, wurde die Polizei alarmiert.

Sofort wurde eine Fahndung nach dem Mädchen eingeleitet. Das Stadtpolizeikommando Liesing, die Bereitschaftseinheit und die Einsatzeinheit machten sich auf die Suche. Schließlich fanden die Beamten das Mädchen gegen 14.35 Uhr in der Ketzergasse. Das Mädchen war wohlauf und dürfte irrtümlich in den falschen Bus gestiegen sein.

