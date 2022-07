14-Jährige starb an Überdosis: Ihr Freund steht vor Gericht

Nach dem Drogentod einer 14-Jährigen im März im Bezirk Gänserndorf muss sich ein 18-Jähriger am Mittwoch kommender Woche vor dem Landesgericht Korneuburg verantworten. Der Angeklagte soll es laut Staatsanwaltschaft im Zuge des gemeinsamen Suchtgiftkonsums unterlassen haben, der Jugendlichen die nach einer Überdosis erforderliche Hilfe zu leisten, was ihren Tod zur Folge hatte. Der ungarische Staatsbürger sitzt in U-Haft. Ihm wird auch versuchter Einbruchsdiebstahl angelastet.

Kein Mordvorsatz

Ursprünglich waren die Erhebungen gegen den 18-Jährigen wegen Mordes durch unterlassene Hilfeleistung gelaufen. Das Ermittlungsverfahren habe keinen Mordvorsatz ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft Korneuburg am Dienstag auf APA-Anfrage mit. Der junge Mann muss sich vor einer Einzelrichterin verantworten. Im Falle eines Schuldspruchs drohen dem 18-Jährigen eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldbuße.