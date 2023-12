14-Jährige auf Schutzweg in NÖ erfasst: Pkw-Lenkerin gesucht

Auf einem Schutzweg in Waidhofen a. d. Ybbs ist am Freitag eine 14-Jährige von einem Pkw erfasst worden. Gesucht wird nun seitens der Polizei nach der etwa 50-jährigen Autofahrerin. Die Frau hatte sich zwar zur Jugendlichen begeben, eine genauere Abklärung mit der leicht verletzten Ukrainerin dürfte allerdings an der Sprachbarriere gescheitert sein.

Auch Zeugen des Unfalls wurden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Waidhofen (Tel.: 059133-3180) in Verbindung zu setzen.