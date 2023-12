Autolenker starb nach Kollision mit Baum in Niederösterreich

Ein 44-jähriger Autolenker ist in der Nacht auf Freitag bei einem Verkehrsunfall in Pottendorf (Bezirk Baden) ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilte, prallte er auf der L157 im Freilandgebiet gegen einen Baum auf der rechten Straßenseite. Der Lenker sei im Fahrzeug eingeklemmt worden und habe von der Feuerwehr befreit werden müssen. Trotz sofortiger Behandlung durch den Notarzt sei er am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen.

➤ Mehr lesen: Schließfach-Coup: Bande plünderte Tresore im Bezirk Baden