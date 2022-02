121 Covid-Infizierte in Justizanstalt Hirtenberg

Der Corona-Cluster im Konnex mit einer im Bezirk Scheibbs ansässigen Produktionsfirma vergrößerte sich von 80 auf 88 positiv Getestete. Hotspots mit mehr als 20 Infizierten gab es zudem in zwei gleichartigen Unternehmen im selben Bezirk sowie in Betrieben in den Bezirken Amstetten und Zwettl. 78 Erkrankte (plus sieben) wurden aus der Asylbetreuungsstelle Traiskirchen (Bezirk Baden) gemeldet.

In zwei Pflege- und Betreuungszentren (PBZ) wurden indes Rückgänge bei den Fallzahlen verzeichnet. In einer Einrichtung im Bezirk St. Pölten gab es nunmehr 47 Infektionen, in einer weiteren im Bezirk Melk 32.