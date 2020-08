12-Jährige bei Motorradunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Purgstall a. d. Erlauf (Bezirk Scheibbs) ist am Sonntag eine Zwölfjährige verletzt worden. Das Mädchen war Polizeiangaben zufolge auf dem Motorrad ihres Vaters am Sozius mitgefahren.

Der 53-jährige Biker krachte auf der B25 in das Heck eines vor einem Schutzweg anhaltenden Pkws. Vater und Tochter stürzten nach dem Zusammenstoß zu Boden. Die Zwölfjährige wurde in das Landesklinikum Scheibbs eingeliefert.