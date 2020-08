In der schon wegen des Wetters heißen Innenstadt kam es am späten Sonntagnachmittag zu einem ebensolchen Einsatz: Vor einem Hotel am Kärntner Ring fing ein Auto Feuer.

Der Wagen brannte im Bereich der Motorhaube, Polizei und Feuerwehr waren rasch zur Stelle. Details zu dem Einsatz lagen am Sonntagabend noch nicht vor.