115 Feuerwehrleute bei Wohnhausbrand in NÖ im Einsatz

Ein Wohnhausbrand in St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) hat in der Nacht auf Sonntag den Einsatz von 115 Feuerwehrleuten gefordert. Eine Person verließ das Objekt nach Angaben des Bezirkskommandos rechtzeitig, es gab keine Verletzten. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Der entstandene Schaden wurde als beträchtlich bezeichnet.