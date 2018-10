1000 Meilen durch die wilde Adria

Obwohl jetzt, Mitte Oktober, die Herbststürme eine hohe See und harte Segelarbeit erwarten lassen, kann dem Kapitän und seinen Mannen die Jagd nach Knoten nicht schnell genug sein. „Es bleibt aber ein Amateurrennen. Auch wenn manche Profisegler anheuern. Bei uns gehen Sicherheit und Gesundheit vor“, sagt der passionierte Segler, der heuer in Satellitentelefon und Profisicherheitswesten investiert hat.

Einige Tricks, die die

15 Meter lange „Syntytche“ schneller durchs Meerwasser pfeifen lassen sollen, leisten sich die Mostviertler aber auch. Ein Taucher wird den Rumpf der Bavaria Cruiser 45, die im Sommer im Charterbetrieb stand, aalglatt säubern. Schwere Leinen, die an den Segeln zerren werden durch leichte ersetzt und die schweren Tanks mit dem Duschwasser zur Hälfte geleert.

„Zum Duschen ist ohnehin fast nie Zeit, gekocht wird ebenso fast nicht. Es gibt Fertigsuppen und Wurst, die uns ein Sponsor zur Verfügung stellt“, gibt der Skipper Einblick ins Leben an Bord. Im Vier-Stunden-Rhythmus will sich die Crew an Deck und in den Kojen abwechseln. „Bei Gewitter und drei Meter hohen Wellen schläft aber niemand“, so Kühhaas. Im Internet ist das Abenteuer unter www.pitter-regatta.at mitzuverfolgen.