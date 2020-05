Kirchenbesetzung

Eine Chuzpe

Es ist zwar schon sehr unerträglich, dass den Kirchen in Österreich täglich in allen Medien breitester Raum und Sendezeit kostenlos zur Verfügung gestellt wird, um ihre G´schichterln zu erzählen und darzustellen, warum Empängnisverhütung und Schwangerschaftsabbruch Sünde, Beschneidung aber gut ist und vieles mehr, sich aber trotz tausender Jahre Folter, Mord und sexueller Übergriffe hinzustellen und als oberste Hüter der Moral und Ethik zu präsentieren, ist schon ein starkes Stück.

Dass sich Caritas und Diakonie als große Helfer in der Not darstellen, ist auch eine Chutzpe, die ihresgleichen sucht. Denn nur 2-4% der Gesamtkosten dieser beiden "Wohltätigkeitsorganisationen" werden von kirchlichen Stellen bedient, der Rest von Spenden und vor allem von staatlichen Zuschüssen (ca. 70%), also von unserem Steuergeld.

Wenn also sozialschmarotzende Asylanten, von denen die meisten bereit einen gültigen Ablehnungsbescheid in Händen halten, die Votivkirche als Lager in erpresserischer Absicht benützen, können die reichen Kirchenmächtigen ihnen gern Wohnungen, Fernseher und halt so alles, was diese armen jungen Männer (Frauen und Kinder sind ja nicht darunter) wollen, vom Kirchenvermögen zur Verfügung stellen, unsere Politiker aber aufzufordern, gegen den ausdrücklichen Wunsch des österr. Volkes (oder bezweifelt den jemand?) sich erpressen zu lassen, oder wie Kardinal und ein unnötiger UNO-Vertreter es nennen, Dialoge zu führen, ist einfach frech und eine große Selbstüberschätzung.

Liebe zuständige Politiker, bleibt einmal standhaft und handelt nach dem Willen des Souveräns, also nach dem Willen des österr. Volkes.

Mag. Josef Zika

A-4600 Wels