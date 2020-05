Zockerei mit Steuergeld

Eine unglaubliche Geschichte: da gibt es einen Chef - in diesem Fall eine Chefin - die nix davon weiß, dass hunderte Millionen Verluste im Haushalt entstanden sind; und die nix davon weiß, dass hunderte Millionen für Wohnbauförderung dort nie angekommen sind und offensichtlich auch zur Spekulation verwendet wurden.

Jeder Manager eines Betriebes wäre von seinem Aufsichtsrat längst durch Sonne und Mond geschossen worden.

Was denkt sich diese Dame eigentlich: dass sie sich durch Bauernopfer aus der Schlinge ziehen kann? Allein das ist schon Chuzpe genug um endlich von den Medien zum einzig möglichen Schritt gezwungen zu werden, aber auch das passiert nicht, weil sie ja so nett mit den Tränen gekämpft hat.

Wenn sie wirklich nichts gewusst hat ist das einfach Unfähigkeit für das Amt, und wenn sie was gewusst oder geahnt hat und jahrelang verschleppt hat: ebenso. Zu dem kommt, dass sie offensichtlich die ursprüngliche Cheffunktion nicht beherrscht: nämlich die richtigen Leute an der richtigen Stelle einzusetzen und diese zu kontrollieren.

Dass die ÖVP daraus politisches Kleingeld verdienen möchte ist ebenso kläglich, wo sind sie denn, die Staatsmänner von einst? Seit Klaus, Kreisky und Schüssel sehe ich keine...

Dkfm. Peter Pursch

2511 Pfaffstätten