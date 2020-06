KH Nord: Ein Spital als Notfallpatient

Das Wiener Prestigeprojekt Krankenhaus Nord droht, aus dem Ruder zu geraten. Nach dem vernichtenden Bericht der Begleitenden Kontrolle schlagen jetzt auch Insider aus der Baubranche Alarm: Angesichts der chaotischen Planung sei nicht mit einer Eröffnung vor 2019 zu rechnen. Das wäre eine Verspätung von mindestens drei Jahren. Der Bau müsste derzeit vom Zeitplan zur Hälfte fertig sein, tatsächlich habe man aber erst ein Viertel erreicht. Die Kosten könnten aufgrund der Verzögerungen auf über 1,4 Milliarden Euro klettern, sagt der Insider. Zuletzt war man vonseiten der Stadt von 954 Millionen Euro ausgegangen.

"Ich habe schon viele Baustellen gesehen, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt", erzählt ein Mitarbeiter eines Baubetriebs. Seinen Namen will er nicht in der Zeitung lesen. Schließlich bekomme seine Firma immer wieder Aufträge von der Stadt. Das Projektmanagement sei derart chaotisch, dass kaum ein Zeitplan eingehalten werden könne.