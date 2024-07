Wörthersee: Elektroboot fing Feuer, Bootshaus abgebrannt

Ein Elektromotorboot hat am späten Donnerstagabend am Wörthersee in Klagenfurt Feuer gefangen und dabei ein Bootshaus in Brand gesetzt. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr konnte nach Bekämpfung der Flammen gegen 22.40 Uhr Brand aus geben, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.

Drei Boote wurden insgesamt beschädigt, ein Übergreifen auf andere Bootshäuser konnte verhindert werden. Die Feuerwehr errichtete sicherheitshalber eine Ölsperre.