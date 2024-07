Geschichten vom Wörthersee

Der 9. September 1856 ist für den Wörthersee ein historisches Datum. An diesem Tag kehrten Kaiser Franz Joseph und seine „Sisi“ auf der Durchreise in dem damals verschlafenen Fischerdorf Pörtschach ein. Das junge Paar zeigte sich von der Gegend begeistert, und das sprach sich schnell bis nach Wien herum. Als ein paar Jahre später die Südbahn in Pörtschach erstmals Station machte, wurde der Wörthersee zu einem der mondänsten Feriendomizile der Monarchie.

Schlosshotel in Velden Wir kennen den Wörthersee jedoch in erster Linie durch das Schlosshotel in Velden, das dank der Fernsehserie Ein Schloss am Wörthersee sagenhafte Berühmtheit erlangte. Die mit Roy Black und Uschi Glas gedrehten 34 Folgen wurden ab den 1990er-Jahren unter dem Titel Lakeside Hotel in über 40 Ländern gezeigt.

Höhen und Tiefen Gerade als Ein Schloss am Wörthersee auf Sendung ging, schlitterte die Region in eine Krise – und mit ihr auch Schloss Velden, dem die Serie ihre traumhaft schöne Kulisse verdankte: Das Schlosshotel ist wohl der bekannteste Tourismusbetrieb am See – auch durch seine Geschichte: Vor mehr als 400 Jahren von den Grafen Khevenhüller gebaut, wurde der Adelspalast in den letzten Jahren der Monarchie zum Hotel umgebaut, das Höhen und Tiefen erlebte. Lange im Besitz von Elsa Böhm, der Schwägerin des Dirigenten Karl Böhm, kaufte der legendäre Playboy Gunter Sachs im Jahr 1990 das Schloss um 175 Millionen Schilling, „weil ich von den Sommern in Saint-Tropez genug hatte und dachte, der Trend würde wieder in Richtung Gemütlichkeit gehen“, wie er damals sagte. Gunter Sachs begann mit der aufwendigen Renovierung, warf aber während der Bauarbeiten das Handtuch. 2011 übernahm Billa-Gründer Karl Wlaschek das Schlosshotel, das heute von der Falkensteiner-Gruppe geführt wird.

Boom in den 1950ern Der Tourismus hatte in den 1950er-Jahren seinen ersten Boom erreicht, als sich an den Stränden des Wörthersees Weltstars wie Kirk Douglas, Omar Sharif und Ingrid Bergman tummelten. Unterstützt wurde die Sehnsucht nach Sommerfrische mit unbezahlbarer Kärnten-Werbung durch 30, meist von Karl Spiehs produzierten Filmen wie Du bist die Rose vom Wörthersee oder Happy-End am Wörthersee mit Hans Moser, Susi Nicoletti, Gunther Philipp, Otto Retzer, Thomas Gottschalk u.v.a. Peter Alexander besaß eine See-Villa in Krumpendorf, ein paar Meter weiter urlaubte Heinz Conrads mit Familie. Auch Udo Jürgens verbrachte jeden Sommer in seiner Kärntner Heimat. Er wohnte im Seehotel Porcia in Pörtschach, dessen Seniorchefin Inge Unzeitig sich erinnert, dass er sehr zurückgezogen lebte: „In unserer Nähe stand eine alte Buche, von der es hieß, dass – wenn man sie umarmt – ein Wunsch in Erfüllung geht. Obwohl Udo nicht abergläubisch war, sind wir oft zu der Buche gegangen, worauf etliche seiner Wünsche in Erfüllung gingen. Leider hat er vergessen, sich ein langes Leben zu wünschen. Wir waren schockiert, als er so plötzlich starb.“

Der See der Milliardäre Zwar gibt es diese berühmten Stammgäste und Zweitwohnbesitzer heute allesamt nicht mehr, doch Wörthersee-Tourismuschef Peter Peschel ist, was die Auslastung der beginnenden Saison betrifft, vorsichtig optimistisch: „Wir sind zunehmend vom Wetter abhängig, weil die Buchungen immer kurzfristiger hereinkommen. Aber das ist ein weltweiter Buchungstrend.“ Karl Wlaschek war nur einer der Milliardäre, die ihr Geld am teuersten See des Landes anlegten. Die anderen waren Porsche-Chef Ferdinand Piëch, Waffenproduzent Gaston Glock und Frank Stronach, dessen Magna-Konzern 2005 für 6,4 Millionen Euro Schloss Reifnitz kaufte. Statt aber, wie vereinbart, ein Erholungszentrum zu errichten, wurde der Grund privat genutzt, worauf gegen Stronach ein Verfahren eingeleitet wurde. Heute gehört das Anwesen seinem Ex-Manager Siegfried Wolf.

Die mittlerweile verstorbene Milliardärswitwe Heidi Horten hatte von ihrem Mann, dem Kaufhauskönig Helmut Horten, ein 32.000 m2 großes Anwesen in Sekirn am Südufer geerbt. An der Stelle ihrer Villa stand einst Schloss Windisch-Graetz, in dem die High Society der Ersten Republik ein und ausging, allen voran der Herzog von Windsor mit Ehefrau Wallis Simpson. Im August 1939 verbrachte der 22-jährige Student und spätere US-Präsident John F. Kennedy die letzten Tage vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs als Gast im Schloss. Im Jahr 2012 kam es zwischen Heidi Horten und ihrer Milliardärskollegin Ingrid Flick zum Streit um eine Straße, die Flicks Seegrund durchquerte. Man einigte sich gütlich. Insgesamt sind am Wörthersee Immobilien im Wert von mehreren hundert Millionen Euro geparkt. Als man Kanzler Kreisky einst fragte, warum er seinen Sommersitz auf Mallorca errichtet hätte, brummte er den legendären Satz: „Weil ich mir Kärnten nicht leisten kann!“ Damals herrschte helle Empörung, heute würde man ihm wohl recht geben, werden doch Grundstücke am See um bis zu 15.000 Euro pro Quadratmeter gehandelt.