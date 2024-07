13-Jährige legten aus Langeweile Feuer: Großbrand in Vöcklabruck

Die Ursache für den Großeinsatz der Feuerwehr am Mittwoch Abend in Vöcklabruck (OÖ) ist geklärt. Der Brand in der ehemaligen Landesmusikschule wurde gelegt.

Und zwar von vier 13-jährigen Mädchen, wie die Polizei nun ermitteln konnte. Denn den Brandermittlern war bei der Begutachtung der Brandstelle durch einen Sachverständigen sofort klar, dass der Brand mutwillig herbeigeführt worden war.