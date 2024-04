Wo trotz Schneesicherheit bald kein Skilift mehr fahren soll

"Wenn die Fleiss zu bleibt, ist dass das Ende des Wintertourismus in Heiligenblut", bringt es der Obmann des Tourismusverbandes, Erhard Trojer , auf den Punkt. Man trifft Trojer in seinem Hotel, dem Lärchenhof. Vier Sterne und drei Minuten Fußmarsch von der Talstation der Großglockner Bergbahnen entfernt, die Mitten im Zentrum des Ortes liegt.

In der Saison 2008/09 nächtigten 160.000 Personen in Heiligenblut. Sogenannte Skier Days (Ersteintritt eines Skifahrers in den Lift pro Tag) gab es 193.000.

2022/23 waren es 100.000 Nächtigungen und 111.500 Ersteintritte. Die Logik der Bergbahnen: Mehr Betten, bedeuten mehr Skifahrer.

Platzhirsch Günther

Spricht man mit Heiligenblutern wird die Ausgangslage erst gar nicht schön geredet. Zu sehr habe man sich auf die Großglockner Hochalpenstraße verlassen. Zu sehr darauf, dass die Gäste beim Vorbeifahren Richtung Großglockner auch in den Ort "fallen" würden. "Nur das haben halt die wenigsten getan und darauf haben sich viele Hoteliers ausgeruht", sagt ein Heiligenbluter, den man im Ortszentrum trifft.

Seinen Namen will er nicht in den Medien lesen. Man solle sich einen auf einer der Keramiktassen aussuchen, die im Souvenirshop gegenüber verkauft werden, schlägt er vor. Am Häferl dort steht etwa: Platzhirsch. Und darunter: Günther.

Freeriden in der Fleiss

"Aber es passiert im Moment so viel bei uns. Wir haben einen großen Investor an der Hand. Wenn dieser investiert, löst dies auch bei anderen Hoteliers etwas aus. 1.000 Betten mehr in den kommenden sechs Jahren sind aus meiner Sicht absolut realistisch", sagt Trojer, während er einem Bilder von Tiefschneeabfahrten in die Fleiss am Handy zeigt.

Denn neben den offiziellen Skipisten, würde auch das wegfallen: Ein Eldorado für Freerider. "Du kannst bei uns um 15 Uhr aufn Berg fahren und findest einen unverspurten Hang", sagt Trojer.

Investor als Hoffnung

Mit besagtem Investor ist Thomas Seitlinger (Besitzer der Burg Finkenstein) und seine Tomas Group gemeint. Seitlinger hat in Heiligenblut nicht nur den Kärntnerhof und das Haus Senger übernommen, er will mit einer Investorengruppe auch mit den Bergbahnen wieder in Verhandlungen treten. Diese hatten, wie berichtet, zunächst vom Land Kärnten einen Zuschuss aus Steuermitteln zur Deckung des Abganges oder eine Pachtung des Skigebiets um mehrere Millionen gefordert.