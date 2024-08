Unwetter in Kärnten: Häuser ohne Strom

48 Haushalte hatten plötzlich keinen Strom mehr. Die Störungen sollten spätestens am Montag behoben sein, so Robert Schmaranz von Kärnten Netz.

Zivilschutzwarnung wurde ausgelöst. Betroffen sind vor allem die Bewohner rund um den Schwaiger Bach. Die Anwohner wurden dazu aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben. "Die Situation in der Gemeinde Baldramsdorf, besonders in der Ortschaft Schwaig, ist seit 20.30 Uhr so, dass massive Regenfälle, die noch immer andauern, zum Anschwellen sämtlicher Bäche in diesen Gebiet geführt haben, insbesondere des Schwaigerbaches“, so Walter Egger, Pressesprecher der Feuerwehr im Bezirk Spittal an der Drau, gegenüber dem ORF Radio Kärnten.