Prozessauftakt: Kärntner soll 26 Jahre lang Verwandte missbraucht haben

Am Landesgericht Klagenfurt hat am Freitag ein Schöffenverfahren gegen einen 61-jährigen Bosnier wegen sexuellen Missbrauchs begonnen.

Dem 61-Jährigen wird von der Staatsanwaltschaft "eine Vielzahl von Straftaten" vorgeworfen. Zusätzlich zur Vergewaltigung kommen die Vorwürfe der Unzucht mit Minderjährigen, des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, der geschlechtlichen und sexuellen Nötigung, der gefährlichen Drohung und des Missbrauchs von Autoritätsverhältnissen hinzu.

Tatort war Haus in Bosnien

Zu den Taten soll es in einem Haus des Angeklagten in Bosnien gekommen sein, wo er jeweils im Sommer seinen Urlaub verbracht und wo er auch seine Großfamilie getroffen hatte. Über den Zeitraum von 1996 bis 2022 wurden laut Anklage sieben weibliche Verwandte sexuell missbraucht. In einem Fall soll sogar sowohl die Nichte des Angeklagten als auch deren Tochter betroffen sein.