Eine Frau machte Mitte Juni im Villacher Stadtteil St. Georgen in Kärnten eine außergewöhnliche Entdeckung: Auf einem Blatt sitzend blickte ihr ein Grashüpfer entgegen, der in einem auffälligen Pink erstrahlte. Die Anwohnerin veröffentlichte die Aufnahme auf naturbeobachtung.at , der österreichischen Citizen-Science-Plattform für Naturbeobachtungen.

Seltener pinker Grashüpfer in Kärnten entdeckt

Das Foto wirkt auf den ersten Blick fast so, als wäre es mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellt oder nachträglich bearbeitet worden. Doch rosafarbene Heuschrecken existieren tatsächlich. In einer Aussendung des Naturschutzbundes Österreich, der auch das Portal naturbeobachtungen.at betreibt, wird erklärt, was hinter der ungewöhnlichen Färbung des Insektes steckt. Verantwortlich dafür ist eine äußerst seltene genetische Mutation, der sogenannte Erythrismus. Dabei wird überwiegend das rote Insektenpigment Erythropterin gebildet.

Nur wenn beide Elterntiere diese mutierte Genvariante in sich tragen und die Mutation an den Nachwuchs vererben, tritt das kräftige Pink auf. Dieser Umstand kommt in freier Wildbahn jedoch äußerst selten vor.