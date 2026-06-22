Insektenplage: Als Heuschrecken die Südbahn lahmlegten

Sie kamen in der drückend heißen Nacht: Wie eine schwarze Wolke verdunkelten die Tiere den ohnehin schon finsteren Himmel im Süden Niederösterreichs. Gegen Mitternacht vom 25. auf den 26. Juni 1930 ließen sich Tausende Heuschrecken beim Bahnhof Obereggendorf auf den Bahngleisen der Südbahn nieder. Ein ungewöhnliches Naturschauspiel mit unerwarteten Folgen.

Schwarm legte Bahnverkehr lahm

Der – laut damaligen Berichten 100 Meter lange, fünf Meter breite und 15 Zentimeter hohe Schwarm – legte nämlich den Bahnverkehr lahm: Durch die Massen an überfahrenen Insekten wurden die Schienen derart schlüpfrig, dass kein Zug mehr fahren konnte. Zwei Güterzüge blieben verspätet.

Erst versuchte die Feuerwehr, die Tiere mit Benzin zu übergießen, doch das war ob der schieren Masse unzureichend. Schließlich wurden Hunderte Arbeitslose zusammengetrommelt. Mit Stöcken bewaffnet gingen sie die Bahngleise entlang, trieben die Tiere zusammen und übergossen sie mit wasserlöslichem Carbolineum. Auf einem nahen Kartoffelfeld sollen sich da bereits Millionen Heuschrecken eingefunden haben. „Zentnerweise“ wurden die Kadaver eingesammelt. Das angeforderte Militär wurde nicht benötigt.