Parkwächter stornierte Strafen und ließ sich bestechen: Verurteilt

Weil er als Parkwächter eine Reihe von Strafzetteln storniert und sich darüber hinaus bestechen lassen hatte, ist am Mittwoch ein 45-Jähriger am Landesgericht Klagenfurt zu sechs Monaten bedingter Haft und 2.400 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Der Mann nahm das Urteil an, es war vorerst nicht rechtskräftig.