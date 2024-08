Mordalarm in kleinem Kärntner Ort: 36-Jähriger mit Gewehr erschossen

Was ist in der Nacht auf Freitag in Knappenberg im Bezirk St. Veit an der Glan passiert?

Dieser Frage gehen Ermittler aktuell nach. Laut derzeitigem Erkenntnisstand soll gegen 23 Uhr ein 43-Jähriger mit einem Gewehr offenbar einen 36-jährigen Bekannten erschossen haben.