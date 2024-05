Klagenfurt: Jugendliche fanden Sprenggranaten

In einer Uferböschung in Klagenfurt haben drei Jugendliche am Samstagnachmittag zwei Kriegsgranaten gefunden.

Nach einer weiträumigen Sperre des Gefahrenbereichs am Glanradweg beim Südring habe der Entminungsdienst die beiden 2cm-Sprenggranaten um 20.30 Uhr fachgerecht gesichert, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Sonntag in der Früh mit. Die Polizei fand bei einer Nachschau keine weiteren Kriegsrelikte an Ort und Stelle.